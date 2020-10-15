الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسزار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، شركة جاهز الدولية في مقرها الرئيس بمدينة الرياض.واطلع المهندس الرشيد خلال الزيارة على العمليات والأنشطة اليومية للشركة، وأهم تطورات المنشأة السعودية الشابة، وخطواتها السريعة نحو مقدمة السوق في السنة الرابعة.وأثنى محافظ منشآت، على قدرة الشاب السعودي وتميزه في جميع المجالات، مقدماً شكره لمسؤولي جاهز لاعتمادهم على شباب سعوديين مؤهلين وقادرين على صناعة الفَرق.وأكد الرئيس التنفيذي لجاهز غصاب المنديل، اعتماد جاهز على الكوادر السعودية لأنهم الأجود وليس لأنهم سعوديون فقط، مقدماً شكره لمنشآت على الدعم الكبير الذي يجده الجميع من الهيئة ، والتعامل كشريك أساسي في دعم المشروعات من منطلق وطني رائع.ورافق محافظ هيئة منشآت في زيارته نائب المحافظ لريادة الأعمال عصام الذكير وعدد من مسؤولي الهيئة.// انتهى //21:21ت م0226