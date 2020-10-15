رياضي / الدوري السعودي تحت 17 عاماً يشهد 8 انتصارات
الخميس 1442/2/28 هـ الموافق 2020/10/15 م واس
الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس
انطلقت اليوم منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم بإقامة 8 مباريات ، انتهت جميعها بـ 8 انتصارات.
وكسب الأهلي نظيره الخليج 1 - 3، وتغلب الفتح على النصر بنتيجة 2-1، والهلال يخسر من الاتحاد 0 - 1، وأحد يتغلب على نظيره هجر 3-2، وخسر فريق التعاون من الشباب 1 - 2، والطائي يكسب الوطن 1-0، فيما خسر القادسية من مستضيفه الوحدة بنتيجة 1-0، وتغلّب الاتفاق على الجيل بنتيجة 4-3.
// انتهى //
21:21ت م
0227