الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسانطلقت اليوم منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم بإقامة 8 مباريات ، انتهت جميعها بـ 8 انتصارات.وكسب الأهلي نظيره الخليج 1 - 3، وتغلب الفتح على النصر بنتيجة 2-1، والهلال يخسر من الاتحاد 0 - 1، وأحد يتغلب على نظيره هجر 3-2، وخسر فريق التعاون من الشباب 1 - 2، والطائي يكسب الوطن 1-0، فيما خسر القادسية من مستضيفه الوحدة بنتيجة 1-0، وتغلّب الاتفاق على الجيل بنتيجة 4-3.// انتهى //21:21ت م0227