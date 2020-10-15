سكاكا 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسدشّن رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع اليوم, مبادرة "التثقيف الزراعي والبيئي والغذائي" المشتملة على برامج تدريبية وتوعوية وتثقيفية للمزارعين والمهتمين بالزراعة والبيئة والأغذية بالجوف، التي تنفذها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع عدد من قطاعات الجامعة، بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجوف المهندس عبد الله بن أحمد الأحمري.وتأتي المبادرة ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الجامعة وتحرص على استمرارها، وهي تخدم فئة المزارعين والمستثمرين والعاملين في المجال الزراعي، وسعياً في تحسين جودة المنتجات الزراعية وضمان تحقيق الأمن الغذائي والتي تصب في تنمية الاقتصاد الوطني.وبحسب المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور إبراهيم بن خليل العلي فإن المبادرة تهدف إلى تعزيز دور الجامعة في مجال خدمة جميع فئات المجتمع ومنها المزارعين والعاملين في مجال الزراعة والأغذية ونقاط البيع للمنتجات الزراعية ، والوقوف على الاحتياجات الحقيقية التوعوية والإرشادية للمزارعين.وتسعى الجامعة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع وبالتعاون مع الكليات المعنية (كلية العلوم وكلية العلوم والآداب بالقريات وكلية الأعمال ، وكذلك مركز أبحاث الزيتون ووحدة حماية البيئة )، إلى إعداد وتنفيذ برامج متنوعة تخدم المجال الزراعي والغذائي بالمنطقة، وتستهدف المهتمين في المجال والعاملين فيه بشكل علمي وتطبيقي، لتحسين المنتجات الزراعية والعمل على تسويقها وإدارتها بأفضل شكل ممكن، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي الزراعي والحد من الهدر الغذائي بشكل عام.// انتهى //22:45ت م0244