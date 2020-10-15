الجزائر 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسبدأ وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم زيارته الرسمية إلى الجزائر تستمر يومين.وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان:إنّ الزيارة تشكّل مناسبة لتقييم التقدم الحاصل في التعاون الثنائي الذي تميز في الأشهر الأخيرة بتجسيد استحقاقات مهمة على غرار انعقاد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المشتركة بالجزائر في 12 مارس الماضي.كما ستسمح هذه الزيارة - يضيف البيان - بـ"تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, لاسيما الوضع في الصحراء الغربية وملف مالي والوضع في منطقة الساحل وكذلك الأزمة في ليبيا التي ستكون تسويتها في صلب المحادثات بين الطرفين".// انتهى //22:46ت م0245