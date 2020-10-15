باريس 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية اليوم أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز حاجز الـ30 ألفاً في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.وأشارت الوزارة إلى تسجيل 30621 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 809684 إصابةً.كما سجّلت 88 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 33125 وفاة.// انتهى //22:46ت م0246