الجزائر 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسالتقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لدريان الذي يزور الجزائر حالياً.وتناول اللقاء وفق بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، كما كان اللقاء فرصة لمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الأزمة الليبية والوضع في منطقة الساحل.// انتهى //22:52ت م0253