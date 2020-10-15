بريدة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسقام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد الشبانات اليوم, بجولة ميدانية على نطاق هيئة مدينة بريدة للوقوف ميدانياً على تنفيذ حملة "الصلاة نور"، التي أطلقتها مؤخراً الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.واستمع الشبانات أثناء الجولة إلى شرح مفصل عن الخطة التنفيذية للحملة، كما شاهد عدداً من الملصقات والمواد التوعوية والإعلامية.وأكد الشبانات أن هذه الحملة تهدف إلى بيان مكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.وأوضح أن فرع منطقة القصيم بدأ بتطبيق خطته الميدانية والتوعوية بعد تدشين الحملة مباشرة لمواكبة هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام ، انطلاقاً من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .// انتهى //22:53ت م0254