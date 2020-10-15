نواكشوط 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واستوفي 16 شخصاً بسبب حمى الوادي المتصدع وذلك منذ ظهور المرض في موريتانيا، منتصف الشهر الماضي.وأوضح المدير العام للصحة العمومية بوزارة الصحة الموريتانية سيدي ولد الزحاف في تصريح، أن الجهات الصحية سجلت حتى الآن 44 حالة إصابة إيجابية بحمى الوادي المتصدع، موزعةً على تسع محافظات.يذكر أن حمى الوادي المتصدع التي تظهر بعد كل موسم خريف تكثر فيه الأمطار، كانت قد أودت بحياة أكثر من 17 شخصاً بموريتانيا عام 2012، كما عادت للظهور عام 2018 بالبلاد، وخلفت عدداً من القتلى.// انتهى //23:03ت م0255