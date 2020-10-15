مكة المكرمة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسحصل مستشفى رابغ العام على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.وبين مدير المستشفى عبده علي آل إبراهيم البركاتي أن هذا الاعتماد يأتي تواصلًا لجهود المستشفى وحرصه على استثمار الإمكانات المتاحة كافة لتجويد خدماته وتحسينها.كما يُعد الاعتماد خطوة مهمة للمستشفى ومنسوبيه، في سبيل تقديم خدمة صحية متميزة ذات جودة عالية.وأفاد أن الاعتماد جاء نتيجة جهود منسوبي المستشفى في تطبيق المعايير، وتقديم رعاية طبية متميزة، كُللت بالحصول على شهادة "سباهي".// انتهى //23:25ت م0258