تبوك 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واساختتمت فعاليات "الصحة النفسية للجميع" التي نظمتها مجموعة تعزيز الصحة النفسية " قادر" بمنطقة تبوك أمس عبر منصة zoom، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية 2020 م، وبمشاركة واسعة من قبل المختصين والمهتمين.وأوضح رئيس المجموعة أخصائي أول نفسي إبراهيم العنزي أن الفعاليات تضمنت إقامة أربع محاضرات لعدد من الاستشاريين النفسيين والاختصاصيين من جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ومركز اضطرابات النمو والسلوك بمنطقة تبوك.وتطرقوا خلالها إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالصحة النفسية وجائحة كورونا والاستثمار في الصحة, كما قامت المجموعة بإعداد فلم قصير تحت عنوان "السطر الأخير" يحاكي آثار جائحة كورونا النفسية للمجتمع.وأشار العنزي إلى أن الفعاليات هذا العام ركزت على الاستثمار في الصحة النفسية لما سببته الجائحة من آثار، وأهمية تعزيز الصحة النفسية للأفراد والمجتمع لتحسين توعية حياتهم والوقاية من الإصابة من الاضطرابات النفسية والعقلية لكافة الفئات العمرية، مؤكداً أن مثل هذه الملتقيات والبرامج تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، ومحاولة الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتعزيز الصحة النفسية التي تنعكس بدورها على الصحة العامة للفرد والمجتمع.// انتهى //23:39ت م0260