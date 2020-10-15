ظهران الجنوب 28 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واساختتمت اليوم المبادرة التطوعية التي حملت اسم "لنبني وطننا بأيدي شبابنا" وتنظمها الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة سراة عبيدة، ونفذها طوال 5 أيام فريق تطوعي متخصص بمشاركة 10 مدربين ومدربات و 16 متدرباً.وأوضح عميد الكلية التقنية والمعهد الثانوي الصناعي بالمحافظة المهندس فيصل بن سعد القحطاني، أن المبادرة حققت نتائج إيجابية وإقبال من الأهالي، مبيناً أن عدد المستفيدين من المبادرة وصل إلى 840 مستفيداً لصيانة أجهزة الجوال.// انتهى //23:44ت م0261