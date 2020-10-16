مكة المكرمة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس‏‎دشن الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة ‏‎الدكتور دلشاد علي عباس اليوم وحدة التخدير الواعي بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة والتي تتوفر فيها وحدتا أسنان متكاملة وبملحقاتها وسريرا إفاقة بالإضافة للأجهزة والإمكانات الحديثة والعالية الكفاءة.وأوضح المستشفى أن عمل هذه الوحدة المختصة يأتي كأحد أفضل الخيارات المتاحة للأطفال الذين ظلوا لسنوات طويلة ينتظرون موعد لإجراء عملية تنظيف وعلاج أمراض الأسنان تحت التخدير الكلي وذلك بسبب القلق و مشاعر الخوف التي تتولد لدى الأطفال وقت زيارة طبيب الأسنان من أدوات وأجهزة العيادة.‏‎وأبان أن افتتاح وحدة التخدير الواعي المُتوفرة سيسهم في تغيير مفهوم الخوف والضغط النفسي المصاحب لعلاج الأسنان، لدى الأطفال وينقل المريض إلى مرحلة من الإحساس بالثقة والطمأنينة في ظل وجود وحدات التخدير الحديثة عالية الجودة.ولفت الانتباه إلى أن وحدة التخدير الواعي إضافة مميزة لخدمة الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً من الأطفال، حيث يُسهم العلاج بتقنية وحدة التخدير الواعي في تسهيل التعامل مع المرضى، وتوفير بديل للطبيب المعالج عن تحويل المريض للتخدير الكامل وما يصاحبه من محاذير وقوائم انتظار طويلة، حيث يواجه الطبيب تحديات تأخذ وقتاً لعلاج المرضى الذين لديهم حالة من الخوف اتجاه زيارة عيادة الأسنان".// انتهى //00:01ت م0263