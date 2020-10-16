أبها 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واساختتمت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة سراة عبيدة فعالية المبادرة التطوعية "لنبني وطننا بأيدي شبابنا" التي انطلقت الأحد الماضي عبر فريق تطوعي متخصص يضم نخبة من الشباب السعودي المؤهل, بمشاركة ١٠ مدربين ومدربات و ١٦ متدرباً.وهدفت المبادرة إلى مساعدة الأسر المحتاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي لتمكين أبنائهم من الاستمرار في عملية التعليم عن بعد تحت إشراف عدد من المدربين الوطنيين الممارسين وذوي الخبرة من مدربي ومتدربي الكلية التقنية للبنين والبنات.وأكد عميد الكلية التقنية والمعهد الثانوي الصناعي بالمحافظة المهندس فيصل بن سعد القحطاني أن المبادرة حققت نتائج إيجابية ملحوظة منذ إطلاقها وإقبالاً جيداً من الأهالي مما أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وقد بلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من ٨٤٠ مستفيداً ومستفيدة لصيانة أجهزة الحاسب الآلي وجوال، واستهدفت بشكل خاص طلاب وطالبات المدارس والمعاهد والجامعات في ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.// انتهى //00:38ت م0264