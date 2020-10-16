القاهرة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسسجلت مصر 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 11 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين في البلاد عقب هذه الحصيلة 105033 حالةً، ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و 6088 حالة وفاة.وكشف عن خروج 91 متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالةً.// انتهى //01:21ت م0267