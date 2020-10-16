مقديشو 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الشرطة الصومالية اليوم، أن الجيش الصومالي قضى على 61 مسلحاً من حركة الشباب في كمين بالقرب من بلدة أفجوي، على بعد حوالي 30 كم غربي العاصمة الصومالية مقديشو.وقال متحدث باسم الشرطة الصومالية دهام صادق عدان اليوم، إن 18 جندياً قتلوا بعدما نصب المتمردون كميناً لقوات الجيش الوطني الصومالي خلال دورية بمنطقة قريبة من بلدة أفجوي أمس، مشيراً إلى أن الجيش قاتل بقوة وقضى على 61 من المسلحين.ويعد الهجوم الأخير أحد أكثر الهجمات دموية هذا العام من قبل حركة الشباب التي ضاعفت هجماتها ضد مقرات الحكومة وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال من خلال نصب الكمائن وزرع المتفجرات.// انتهى //01:40ت م0268