الرياض 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فيصل بن سلمان: الأحياء القديمة ليست عشوائية ونعمل على تهيئتها.خطط وإجراءات وقائية لرفع السلامة المرورية في تبوك.أمير نجران يستعرض عملية التعليم بالمعاهد العلمية.«تمكين» يفتح باب التوظيف أمام مستفيدي الضمان الاجتماعي في الشمالية.تركي بن محمد يثمن دعم القيادة للعمل الخيري والإنساني.سفارة المملكة في المجر تحتفي بمرور 25 عامًا على تأسيس العلاقات.بدء استقبال المصلين بالمسجد الحرام.. الأحد.تعزيز أمن الفضاء السيبراني الوطني بإصدار وثيقة الحوسبة السحابية.أمين الرياض يتفقّد سير العمل في الحدائق والمشاتل.تسجيل 472 إصابة مؤكدة وتعافي 507 حالات.د.العيسى: «التقويم الصادق» نقطة الانطلاق نحو تحسين جودة التعليم.التحالف: وصول 15 أسيراً سعودياً وأربعة سودانيين إلى الرياض.موسكو تنسحب من مشاورات تحطم طائرة فوق أوكرانيا.سكّان ستيباناكرت يواجهون خطر القنابل العنقودية.اعترافات أوزتورك تكشف "مافيا أردوغان".موعد الانتخابات الفلسطينية ينتظر «رد حماس».رئيس قرغيزستان يستقيل لإنهاء الأزمة السياسية.الانتخابات الأميركية: تعليق نشاطات «كامالا هاريس» بعد إصابات بـ «كوفيد 19».// يتبع //07:02ت م0003