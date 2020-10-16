عام / الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/2/29 هـ الموافق 2020/10/16 م واس
شنغهاي 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي للصين سجل 24 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 15 أكتوبر ، مقارنة مع عشر حالات في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85646 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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