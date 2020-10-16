شنغهاي 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي للصين سجل 24 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 15 أكتوبر ، مقارنة مع عشر حالات في اليوم السابق.وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85646 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //07:11ت م0004