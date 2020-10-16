عام / المكسيك تسجل 387 حالة وفاة جديدة بوباء " كوفيد - 19 "
الجمعة 1442/2/29 هـ الموافق 2020/10/16 م واس
مكسيكو 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الجمعة ، تسجيل 5514حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و387 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وطبقا لبيانات الوزارة ، سجلت المكسيك حتى الآن 834 ألفا و910 حالات منذ بداية الجائحة في البلاد من بينها 85285 حالة وفاة.
من جهتها، تؤكد الحكومة أن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة، بسبب قلة الفحوصات ولجوء البعض إلى العلاج بالطرق البدائية".
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