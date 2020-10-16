مكسيكو 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الجمعة ، تسجيل 5514حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و387 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة ، سجلت المكسيك حتى الآن 834 ألفا و910 حالات منذ بداية الجائحة في البلاد من بينها 85285 حالة وفاة​​​.من جهتها، تؤكد الحكومة أن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة، بسبب قلة الفحوصات ولجوء البعض إلى العلاج بالطرق البدائية".// انتهى //07:12ت م0007