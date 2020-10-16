عام / المكسيك تسجل 387 حالة وفاة جديدة بوباء " كوفيد - 19 "

الجمعة 1442/2/29 هـ الموافق 2020/10/16 م واس
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مكسيكو 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الجمعة ، تسجيل 5514حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و387 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وطبقا لبيانات الوزارة ، سجلت المكسيك حتى الآن 834 ألفا و910 حالات منذ بداية الجائحة في البلاد من بينها 85285 حالة وفاة​​​.
من جهتها، تؤكد الحكومة أن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة، بسبب قلة الفحوصات ولجوء البعض إلى العلاج بالطرق البدائية".
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07:12ت م
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