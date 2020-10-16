إسلام آباد29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم أنباء الهجوم الدامي الذي استهدف موكباً حكومياً في بلوشستان، والتفجير الذي استهدف موكباً عسكرياً في وزيرستان وأسفرا عن مقتل ما لا قل عن 21 شخصاً بينهم ضابط وجنود.وتناقلت إدانة القيادة الباكستانية للهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها البلاد، واعتبرتها جزءاً من الحرب الهجينة التي تواجهها باكستان.واهتمت بتأكيد باكستان بأنها دولة تؤمن في التعايش السلمي، وتدعم الجهود المبذولة لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.وتطرقت إلى تحذير باكستان من السياسات العدوانية والموقف العسكري للهند، واعتبرته تهديداً للسلام الدولي والإقليمي.وأشارت إلى استدعاء الخارجية الباكستانية أمس دبلوماسياً هندياً كبيراً من السفارة الهندية لدى اسلام آباد للاحتجاج على عمليات إطلاق النار من جانب القوات الهندية على المناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وعرجت إلى تكثيف السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الاحترازية في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا ضمن ما يُعرف بالموجة الثانية للوباء.وأخبرت في الشأن الداخلي عن سماح الحكومة الباكستانية لأحزاب المعارضة بتنظيم احتجاجها في مدينة كوجرانواله اليوم ضد الغلاء المعيشي.وتناقلت في الشأن الإقليمي إعلان السلطات الهندية عن مصرع 29 شخصا على الأقل جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات بولايتي حيدر أباد وأندرا براديش خلال اليومين الماضيين.وتطرقت أيضاً في الشأن الدولي إلى تحذير منظمة من الصحة العالمية من سرعة تفشي فيروس كورونا مجدداً في أنحاء مختلفة من العالم، وتسارع الدول الأوروبية في إعادة فرض إجراءات العزل.وتابعت في الشأن الإقليمي، مخاوف توسع دائرة الصراع العسكري الدائر بين أذربيجان وأرمينيا في قرة باغ، وتنحي رئيس قرغيزستان بسبب الاحتجاجات الجارية في بلاده.// انتهى //07:25ت م0010