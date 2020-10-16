وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( انتهاكات إيران الدولية الصارخة ) : تجديد المملـكة إدانتها الـشديدة لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملـكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الـدولـي الإنساني وقواعده العرفية، هـو تجديد لرفض هـذا السلوك العدواني والاعتداءات التي يحاول من خلالها النظام الإيراني زعزعة أمن واستقرار المنطقة، تعكس حجم التخبط الـذي يصاحب سلـوك هـذا الـنظام الإرهابي الـذي يجد في الاستمرار في تسلـيح أذرعه ميليشياته في كل من الـيمن ولـبنان والمنطقة لتمكينهم من ارتكاب المزيد من العنف والخروقات والجرائم التي تتجاوز كل الـقوانين الـدولـية والأعراف الإنسانية، من خلال هذه المحاولات اليائسة المتكررة لاستهداف الأبرياء والأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية «هـذه الـذراع الإيرانية التي تتمركز في اليمن» والتي تتواصل في اعتداءاتها وتتقارب في أوقاتها وتجد الـردع من قبل أبطال قوات التحالف، وهي في مجملها ما هـي إلا دلالات أخرى على السلوك الإرهابي الـذي يمارسه النظام الإيراني في المنطقة، ويجد فيه سبيله إلى تحقيق غاياته وأجنداته المشبوهة، وهو أمر يمتد خطره ويتشعب لـيهدد الأمن الإقلـيمي والـدولـي عطفا علـى تلـك الـتصرفات الـلامسؤولـة من قبل تلـك الأذرع الإيرانية، وبالـغ الـضرر الـذي يعكسه ذلـك الـسلـوك علـى الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تتمركز فيها تلك الميليشيات وكذلك تهديدها لحركة الملاحة والتجارة في مفاصل حيوية للاقتصاد العالمي بالمنطقة، فحين يرصد العالم هذا المشهد من التعنت والتجاوز المتواصل من نظام طهران فهو يجد نفسه أمام خيار أوحد من ضرورة التحرك لإيجاد الحل الرادع للإرهاب الإيراني حفاظا على الاستقرار الـدولـي، فمن غير المعقول أو المقبول أن تقابل كل الجهود والمساعي الـتي تبذلـها المملـكة في سبيل إيجاد الحلول السلمية في اليمن على وجه التحديد والمنطقة على نطاق شامل، أن تقابل بالشرور اليائسة والمحاولات الخبيثة لـنظام يرتكز علـى منهجية إقصائية متطرفة ويستعين بالعصابات والميليشيات الخارجة عن القانون لتكون ذراعه وأدواته في تنفيذ هذه المساعي الشيطانية، بالتالي لا يمكن أن يكون جزءا طبيعيا من العالم الـذي يفترض أن يتصدى بصوت موحد رافض وموقف حازم رادع لسلوكيات النظام الإيراني اللا مسؤولة.// يتبع //08:27ت م0013