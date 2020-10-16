وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نحو تفاؤل عالمي ) : مع اقتراب انعقاد القمة الدورية الأهم لمجموعة العشرين في نوفمبر القادم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، حفظه الله ، تضع المملكة بصماتها الأخيرة للتوصيات من خلال نتائج الاجتماعات الوزارية واللجان ومجموعات العمل المتخصصة ، حيث سيعتمد القادة خارطة الطريق تجاه تداعيات الازمة الصحية والاقتصادية الأخطر الناجمة عن جائحة كورونا العالمية ، وتتويج المنطلقات والمبادرات التاريخية للقمة الاستثنائية الافتراضية في مارس الماضي ، وما حققته من نجاحات مميزة بما منحته لها المملكة بقيادتها الرشيدة ، بعمق المسؤولية وروح الإنسانية.وختمت :ثمار هذا الجهد والتحرك الفائق الذي حققته المملكة بحشد إرادة دول العشرين ، اختصرت الطريق لانطلاقة جديدة لمحطات التعافي الاقتصادي خاصة مع الانفتاح التدريجي المنضبط ، واستمرار حماية الأرواح والوظائف ، وسط مؤشرات وتوقعات إيجابية وأكثر تفاؤلا ، أشار إليها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالمجموعة في بيانهم الختامي أول أمس بأن ما هو قادم أفضل لسرعة تراجع الانكماش الاقتصادي والاستجابة لتجاوزه ، وتحسن بوادر التعافي واستعادة النمو ، وعندما تصدر هذه المؤشرات المتفائلة وبشفافية عالية لحجم التحديات القائمة ، فإن مزيداً من الآمال تنعقد على القمة القادمة نحو المستقبل.// انتهى //08:27ت م0014