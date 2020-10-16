أبها 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسناقش فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير خلال اجتماع عقد أمس، تمكين الأسر المنتجة بمركز القحمة من العمل وتوفير أماكن مخصصة لعرض منتجاتهم، بحضور رئيس المركز ظافر الشهري، وذلك في مقر مكتب الخدمات البلدية بالقحمة.وأوضح رئيس اللجنة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأسرالمنتجة، وإعداد قاعدة بيانات بأسماء الأسر المنتجة و مايمكن أن تقدمه كل أسرة من مأكولات شعبية و منتوجات حرفية، إلى جانب التواصل مع الأسر المنتجة لتقديم الخدمات لهن من خلال تجهيز أماكن مخصصة في المنافذ التسويقية، إضافة إلى استعراض عدد من تجارب المشاركات في مبادرة " نشامى عسير "// انتهى //08:57ت م0016