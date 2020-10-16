الأحساء 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء، غداً كلمة بعنوان " نعمة الأمن "، في مسجد منيرة بوبشيت بالجفر بعد صلاة العشاء.وتأتي هذه الكلمة ضمن برنامج "انتماء" الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتعزيز اللحمة الوطنية، وتأكيد أهمية الحفاظ على نعمة الأمن والأمان، وحث الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.// انتهى //09:13ت م0017