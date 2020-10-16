القاهرة 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتأكيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مواصلة الشرطة البذل والعطاء للتصدي لقوى الشر وتوفير مناخ آمن لتحقيق طموحات الشعب المصري.وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الهولندي ستيف بلوك، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية منها القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية وقضية الهجرة واللاجئين.ورصدت صحف الجمعة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.وتناقلت تنديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإعلان موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة، رافضًا عودة إسرائيل لنشاطها الاستيطاني الذي تناقض مع ادعاءات الحكومة الحالية بالسعي للسلام والاستقرار في المنطقة.ونشرت صحف القاهرة تأكيد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أن الحوار بين شركاء عملية السلام عالج بشكل جاد وصارم لأول مرة في تاريخ السودان جذور الأزمة التي قادت للحرب.وتطرقت صحف مصر إلى إعلان أوروبا حزمة من القرارات الاستثنائية لاحتواء موجة التفشي الثانية من وباء كورونا منها فرض حظر التجوال ليلًا في العاصمة الفرنسية باريس، وتشديد ألمانيا الإجراءات في ولاياتها بشكل صارم، واستدعاء التشيك طلبة كليات الطب لمواجهة العجز في أطبائها.// انتهى //09:25ت م0018