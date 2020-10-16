طرابلس 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بقرار المجلس الرئاسي بإنشاء وزارة الإسكان والتعمير، وتعيين علي سالم النقاصة وزيرًا لها، بدل من الهيئة العامة الإسكان.وأشارت إلى تصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا خلال لقائه وفدًا من أعيان وحكماء ومشايخ بني وليد، التي أكد فيها أن المدينة سيكون لها الدور الأكبر في المصالحة الشاملة بين جميع المدن والمناطق بليبيا، مضيفًا أن ما تمر به ليبيا حاليًا يحتاج لوقفة جادة لمصالحة وطنية شاملة لرأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي للخروج بالبلاد لبر الأمان.وواصلت صحف طرابلس اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مشيرة إلى تأكيد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، التزام الجيش باتفاق وقف إطلاق النار وفق مبادرة القاهرة ومخرجات برلين.وأخبرت عن تجديد عمداء بلديات من المنطقة الغربية الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية على قاعدة الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات للعام 2014 خلال شهر فبراير من العام المقبل.وتناولت الصحف تثمين بعثة الأمم المتحدة للدعم، جهود وفدي الحوار الليبي في القاهرة، معربة عن أملها في أن تؤدي تفاهمات حوار القاهرة إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي والمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية في البلاد، معبرة عن امتنانها لمصر لاستضافة الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، التي قال فيها إن زعزعة الاستقرار في ليبيا وقصفها عام 2011م كان من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها بلاده، مفيدًا أن الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي بصحة جيدة، وأنه ينبغي توحيد الجهود من أجل تحريرهم.// انتهى //09:37ت م0019