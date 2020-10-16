الخرطوم 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان الحكومة السودانية فرض حالة الطوارئ في ولاية كسلا شرق البلاد، لمدة ثلاثة أيام، بعد الأحداث الدامية التي وقعت فيها، وراح ضحيتها ثمانية أشخاص، بينهم عنصر أمني.وأبرزت تأكيد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي بارفي أونانقا دعم الأمم المتحدة لاتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية الذي وقع بجوبا مؤخرًا، واصفًا الاتفاق بالخطوة المهمة نحو إحلال السلام الشامل والاستقرار في السودان.وسلطت صحف الخرطوم الضوء على إعلان قيادة القوات المشتركة " لتحالف دعم الشرعية في اليمن"عن وصول 19 أسيرًا من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض أمس، بينهم 15 سعوديًا و4 سودانيين.ولفتت الانتباه إلى إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان أمس، قيام إسرائيل بالإعلان عن موافقة الحكومة على بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة، مؤكدًا أن عودة إسرائيل للنشاط الاستيطاني مرفوض ومُدان، ويُناقض ادعاءات الحكومة الحالية بالسعي للسلام والاستقرار في المنطقة.وتطرقت صحف الجمعة إلى إعراب البعثة الأممية للدعم في ليبيا أمس عن أملها في أن تؤدي تفاهمات حوار القاهرة إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي والإسهام في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية في البلاد.ونقلت عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله، إن عودة سفينة تركية للتنقيب عن الغاز إلى المياه اليونانية استفزاز واضح وغير مقبول.ونشرت صحف السودان تحذير منظمة من الصحة العالمية من سرعة تفشي فيروس كورونا مجددًا في أنحاء مختلفة من العالم، وتسارع الدول الأوروبية في إعادة فرض إجراءات العزل.// انتهى //09:44ت م0020