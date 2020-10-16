بيروت 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الترقب والقلق التي تسود الساحة السياسية بعد إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون إرجاء الاستشارات النيابية التي كانت مقررة أمس لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة، فيما غاب أي تحرك جدي لتفعيل الاتصالات وإيجاد حل لهذه الأزمة قبل الموعد الجديد للاستشارات الخميس المقبل.وأشارت إلى تحذير المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أمس من التآكل المنهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة في ظل استمرار الإستيطان الإسرائيلي.وتطرقت صحف بيروت إلى مقتل اثنين من قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في محافظة إدلب السورية.وأخبرت عن إعلان المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد أمس أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع حركة طالبان لتحقيق انخفاض كبير في عدد القتلى جراء استمرار العنف رغم عملية السلام.ولفتت صحف الجمعة الانتباه إلى فرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات على مقرّبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية عملية تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني وتدخل الكرملين في الحرب الليبية.ونقلت صحف لبنان اتهام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أمس تركيا بزيادة المخاطر في نزاع ناغورني قره باغ، من خلال تزويد أذربيجان بالموارد.// انتهى //09:48ت م0021