كييف 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسسجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 5992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و92 حالة وفاة.وأوضح مجلس الأمن القومي في أوكرانيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 287231 حالة، منها 5394 حالة وفاة.ومددت الحكومة الأوكرانية إجراءات العزل العام حتى نهاية 2020 ، بسبب تسجيل أكثر من 5000 إصابة جديدة يوميا تقريبا منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.// انتهى //10:54ت م0027