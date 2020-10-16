عمّان 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.53%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1572.2 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.0 ملايين دينار أردني مقارنة مع 4.4 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 9.3%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 19.9 مليون دينار أردني، مقارنة مع 22.0 مليون دينار للأسبوع السابق.وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 23.6 مليون سهم، نفذت من خلال 8546 صفقة.// انتهى //11:06ت م0029