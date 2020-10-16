بنوم بنه 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسلقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر الفيضانات التي اجتاحت مساحاتٍ واسعةً في كمبوديا.وأفادت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث الكمبودية أن من بين الضحايا ثمانيةَ أطفال.وتسببت الأمطار الغزيرة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر في حدوث موجة فيضانات في 19 من بين 25 إقليمًا في كمبوديا، مما أدى إلى تضرر أكثر من 200 ألف شخص، وإجلاء قرابة 25 ألف شخص.وغمرت الفيضانات أكثر من 50 ألف منزل ونحو 439 مدرسة، ودمرت أكثر من 130 ألف هكتار من حقول الأرز، وألحقت أضرارًا بمرافق البنية التحتية.// انتهى //11:13ت م0030