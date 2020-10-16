موسكو 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الممثلة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، تطورات الأوضاع في ليبيا.ورحبت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم بوقف العمليات القتالية لمدة 4 أشهر، مشيرة إلى ضرورة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع عملية التفاوض بين الأطراف الليبية قُدُما لإخراج البلاد من أزمته.// انتهى //11:38ت م0033