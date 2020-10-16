رام الله 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 8 وَفَيَات و442 إصابة جديدة و281 حالة تعافٍ.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 24 فلسطينيًا من الضفة، فيما استولت سلطات الاحتلال، على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية.وأشارت صحف الجمعة إلى إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بإعلان موافقة الحكومة على بناء ألفي وحدة استيطانية جديدة.وأوردت أقوال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور: إنه من المقرر أن تقدم بعثة فلسطين، مذكرات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ورئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة، حول مصادقة الاحتلال على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة.ونشرت صحف رام الله إدانة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.وتحدثت عن تأكيدات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، استمرار دعم الاتحاد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".ورصدت الصحف اقتحام 29 مستوطنا يهوديا باحاتِ المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتلقوا شروحًا حول "الهيكل المزعوم".ولفتت الصحف النظر لأقوال هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن نحو 60 أسيراً في سجون الاحتلال، شرعوا، في إضراب مفتوح عن الطعام.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن فرض فرنسا حظر التجول ليلا، في حين عمدت دول أوروبية أخرى إلى إغلاق المدارس وإلغاء عمليات جراحية واستدعاء جيوش من طلبة الطب للعمل وسط ضغوط هائلة على السلطات التي تواجه أسوأ سيناريو لارتفاع حالات كوفيد-19 مع دخول فصل الشتاء.//انتهى//11:54ت م0035