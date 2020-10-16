الرباط 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واستوقفت الصحف المغربية الصادرة اليوم عند التدابير الوقائية المشددة التي اتخذتها السلطات المغربية، بعد قرار الرفع من عدد المساجد المفتوحة إلى 10 آلاف مسجد، وعودة إقامة صلاة الجمعة في هذه المساجد، بداية من اليوم إضافة إلى الصلوات الخمس.وتطرقت إلى حالة الترقب والقلق التي تسود الساحة السياسية في لبنان، بعد إعلان الرئيس ميشال عون إرجاء الاستشارات النيابية التي كانت مقررة أمس لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة، وذلك بطلب من بعض الكتل النيابية نظرا لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها.وتابعت صحف الرباط تطورات الأحداث بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ.وذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد رهن مصير المفاوضات التجارية الشاقة مع بروكسيل بنتائج القمة الاوربية المرتقبة.وواصلت صحف المغرب تغطياتها لجائحة كورونا عبر العالم، إذ أعلنت أوروبا عن حزمة من القرارات الاستثنائية لاحتواء موجة التفشي الثانية من الوباء، منها فرض حظر التجوال ليلا في العاصمة الفرنسية باريس، وتشديد ألمانيا للإجراءات في ولاياتها بشكل صارم.// انتهى //12:13ت م0037