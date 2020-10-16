تونس 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على تحديد الأمم المتحدة موعد الـ 26 من أكتوبر الحالي لبدء الحوار الليبي الليبي في تونس بمشاركة الليبيين الباحثين عن حل سلمي لأزمتهم ، واعتبرت أن الأمم المتحدة أرادت عقد المؤتمر حول ليبيا في تونس بسبب بروز مؤشرات لديها من داخل ليبيا تؤكد أن الفجوة ما زالت كبيرة وأن الخلافات أكبر بين طرفي الصراع وأن وقف إطلاقِ النار هش للغاية .وألمحت في السياق إلى دعوة الجرندي الدول الأفريقية إلى مواصلة دعم الحوار السّياسي بين مختلف الأطراف الليبية من أجل ليبيا آمنة ومزدهرة وموحّدة وبما يسهم في إحلال السلم في المنطقة وفي القارة الأفريقية، وذلك خلال مشاركته ـ عبر تقنية الفيديو ـ في أعمال الدورة 37 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية للاتحاد الأفريقي.وأخبرت صحف الجمعة عن تسجيل ألمانيا رقما قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي، حيث تجاوز 7 آلاف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 348557 إصابة منذ بدء تفشي الوباء في ألمانيا.وتناقلت صحف تونس خبر تسجيل أعداد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاعا مطردا، حيث حَصدَ المرضُ حتى الآن حياةَ 1.1 مليون شخص، فيما كان تسجيل 39 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمكسيك عرفت أكثر من نصف أعداد الوَفَيَات، والإصابات في العالم.// انتهى //12:50ت م0039