الدمام 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسنظم الملتقى الثقافي في جمعية الثقافة والفنون في الدمام أول أمس، محاضرة بعنوان "التعبير عن التنوع - نماذج الرواية السعودية".وتناولت المحاضرة أنماط التنوع الروائي والخصوصيات الإنسانية فيها، والطوفان الروائي مع بداية الألفية الثالثة، وعدُّ عدد كبير من هذه الروايات وثائق وبيانات تاريخية؛ وثقافية، وشعبية، إضافة إلى كيفية تمثل هذه الروايات وتقديمها لهذا التنوع.// انتهى //13:41ت م0044