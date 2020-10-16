لندن 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان السلطات الصحية في البلاد إدراج العاصمة لندن ضمن الدرجة الثانية من سلم الإغلاق الجزئي المتبع لمواجهة الارتفاع في معدلات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.ونقلت على صعيد متصل تحذير منظمة الصحة العالمية من أنه في حال لم تتخذ القارة الأوروبية إجراءات صارمة لمواجهة انتشار المرض، فإن عدد الوَفَيَات اليومي المتوقع ربما يتجاوز خمسة أضعاف معدلات الوَفَيَات إبان ذروة انتشار المرض في الربيع الماضي.وفي الشأن العربي تناولت الصحف تقارير عن معاناة اللاجئين غير الشرعيين في ليبيا، ناقلة أنباء عن اعتقال السلطات قائد بارز في قوات حرس الحدود الليبية بعد اتهامه بالتورط في جرائم الاتجار بالبشر.ونقلت تحذير علماء الأرصاد الجوي في إيسلندا من احتمال انفجار بركان غريمسفوتن الواقع جنوب البلاد في أي وقت بعد رصد نشاط ملحوظ للزلازل ضمن منطقة البركان خلال الفترة الماضية.// انتهى //13:49ت م0045