الجزائر 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسالتقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي يزور الجزائر حاليًا.وبحث الجانبانِ العلاقاتِ الثنائيةَ بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية.وقال لودريان في تصريح صحفي : " إن الجزائر شريك محوري لفرنسا في مواجهة التحديات والرهانات التي تشهدها المنطقة"، واصفًا إياها بأنها قوة توازن تفضل التسوية السياسية للنزاعات في إطار متعدد الأطراف.وأضاف أن هناك تطابقًا في وجهات النظر بين البلدين في ما يخص الأزمة الليبية، مؤكدًا أنه لا مجال للحل العسكري وأن باريس تدعم الحوار السياسي بين الأطراف الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة، منوهًا بدور دول الجوار الليبي.// انتهى //13:59ت م0049