المدينة المنورة 29 صفر 1442هـ الموافق 16 اكتوبر 202‪0م واساختتمت بالمدينة المنورة أمس أعمال ملتقى "بصائر متألقة" الذي نظمته جمعية المكفوفين الأهلية بالمنطقة، - عن بُعد - على مدى ثلاثة أيام، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.وقدّم مدير الإسكان التنموي بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالرحمن بن عبدالباقي الباهي خلال اليوم الختامي للملتقى ورقة عمل عنوانها" الإسكان التنموي في خِدْمة الأشخاص ذوي الإعاقة" استعرض فيها أهداف مشروع التنمية الشاملة لتمكين الأسر السعودية لتتحول إلى أسر تنموية منتجة، ومبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.واستعرض المشاركون في الملتقى تجارِبَ بعض الجهات الحكومية الخدمية في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وكذلك الخِدْمات المتطورة التي هيأتها الجهات المتخصصة في المسار الطبي والتأهيلي، وأهمية تكاتف الجميع في تقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لكونها واجبًا دينيًا ووطنيًا، ودعم هذه الفئة للمساهمة في تحقيق الإبداع والإنجاز.الجدير بالذكر أن الملتقى شهد مشاركة أكاديميين ومختصين من عدة جهات حكومية وأهلية في الجلسات وورش العمل المصاحبة، قدموا خلالها أوراق عمل واستعرضوا تجارِبَ رائدةً وملهمة، أكدت على ما يحظى به الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية من عناية واهتمام، كما سلطت الضوء على نماذج وقامات متميزة ومبدعة من أبناء الوطن من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.// انتهى //14:16ت م0050