الأحساء 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسنظّمت غرفة محافظة الأحساء أمس، لقاءً مع رواد ورائدات الأعمال بالدفعة الثانية "الافتراضية" من أصحاب المشاريع في حاضنة أعمال الأحساء، للوقوف على مسار مشاريعهم الريادية وخططهم المستقبلية وأهم التحديات التي تواجههم بهدف تذليلها ودعمهم ومساعدتهم.وأكد أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، على أهمية الحاضنة ودورها الكبير في بناء مجتمع أعمال ريادي ومبتكر، يجعل الأحساء مركزًا لريادة الأعمال، خصوصا مع بدء مخرجاتها، مجدّدًا التزام الغرفة بتوفير بيئة عمل ناجحة ومثالية تجذب رواد الأعمال، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتساعد في بناء شركات ناشئة متميزة.وبين آل الشيخ مبارك، أن الحاضنة مستمرة في تقديم سلسلة من الخِدْمات والبرامج المبتكرة التي تساعد على تنظيم الأعمال وتحقيق أفضل النتائج للمحتضنين، وأنها مؤهلة لإنتاج أفضل المخرجات من المشاريع المحتضنة.واستعرض اللقاءُ تجارِبَ المحتضنين الـحادية عشرة، ومشاريعهم وخططهم التطويرية والمستقبلية وملاحظاتهم على أداء وخِدْمات الحاضنة والتحديات وأهم المشكلات التي تواجههم.يذكر أن حاضنة أعمال الأحساء تتبع مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال بغرفة الأحساء، وتُعد أول حاضنةٍ تحصل على ترخيص حاضنة أعمال على مستوى الغرف التجارية الصناعية على مستوى المملكة تحت مسمى "حاضنة أعمال الأحساء"، وهي أول حاضنة أعمال بالأحساء.// انتهى //14:17ت م0051