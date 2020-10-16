سكاكا 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واستواصل الفرق الميدانية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تنفيذ مهامها لتعقيم الشوارع والساحات والمواقع العامة والحدائق والمتنزهات وألعاب الأطفال بشكل يومي، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وجهود الأمانة لتهيئة الحدائق والمرافق العامة.وتحرِصُ الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة كافة، كما تكثف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم لضمان سلامة الجميع.وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان بتشكيل دوري وَفْق الخطط والبرامج المعدة سابقة لتطهير وتعقيم الساحات والشوارع والمساجد والحدائق والمتنزهات والمواقع العامة بشكل كامل، مؤكداً حرص الأمانة على تقديم أفضل الخِدْمات للمواطنين والمقيمين، وَفْقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبإشراف ومتابعة من أمين منطقة الجوف.// انتهى //14:28ت م0053