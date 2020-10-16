عام / رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يطلق برنامج "كوفيد - كنترول" ومنصة مؤشر الالتزام
الجمعة 1442/2/29 هـ الموافق 2020/10/16 م واس
جدة 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس
أطلق معالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي أمس -عبر تقنية الاتصال- برنامج "كوفيد - كنترول" ومنصة مؤشر الالتزام للمراقبة الدائمة للوضع الصحي في البيئة الجامعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الطلاب والموظفين .
وأكدت الجامعة ممثلة بمركز تعزيز الصحة على مراقبة إستراتيجيات العودة إلى البيئة التعليمية بشكل آمن والحفاظ على مبادئ التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات الوقائية المعتمدة .
وسخّرت الجامعة مجهودات مركز تعزيز الصحة للتعامل بكل كفاءة مع حالات كورونا المؤكدة أو المشتبه بها أو المخالطة ، وإصدار التقارير الطبية للعمل عن بُعد ، وتقارير مسحات السفر من أجل ضمان التعامل الأمثل والسريع مع جميع الحالات .
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