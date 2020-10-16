حجة 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وراجع العيادات خلال الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020م في قسم الطوارئ 15 مستفيدا، وعيادة الباطنية 132 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 40 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 4 مرضى.كما صرفت الأدوية لـ 115 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 40 مريضا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //16:00ت م0071