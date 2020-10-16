اجتماعي / العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان للنازحين بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية
الجمعة 1442/2/29 هـ الموافق 2020/10/16 م واس
حجة 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس
واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020م في قسم الطوارئ 15 مستفيدا، وعيادة الباطنية 132 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 40 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 4 مرضى.
كما صرفت الأدوية لـ 115 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 40 مريضا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.
// انتهى //
16:00ت م
0071