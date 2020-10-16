بيروت 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسالتقت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر اليوم في بيروت بوزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانكا غونزاليس.وبحثتا خلال اللقاء كيفية مساعدة لبنان من أجل تخطي أزماته، لا سيما عقب انفجار مرفأ بيروت وتداعيات النزوح السوري، إضافة إلى التنسيق والتواصل بين البلدين في الكثير من المجالات.// انتهى //16:19ت م0075