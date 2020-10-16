اقصادية / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع
الجمعة 1442/2/29 هـ الموافق 2020/10/16 م واس
بيروت 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.13%، أي ما يعادل نقطة واحدة ، ليغلق عند مستوى 618.42 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 15 ألفاً و561 سهما، بقيمة 240 ألفا و38 دولارا، نُفّذت من خلال 9 صفقات.
كما تحسنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و419 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و410 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.
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16:19ت م
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