بيروت 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.13%، أي ما يعادل نقطة واحدة ، ليغلق عند مستوى 618.42 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 15 ألفاً و561 سهما، بقيمة 240 ألفا و38 دولارا، نُفّذت من خلال 9 صفقات.كما تحسنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و419 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و410 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى//16:19ت م0076