واغادوغو 29 صفر 1442هـ الموافق 16 اكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات البوركينية مقتل نحو 20 شخصا على يد جماعات إرهابية في هجمات استهدفت ثلاث قرى بإقليم سينو شمال البلاد.وقال الناطق الرسمي باسم حكومة بوركينا فاسو ريمي فيلكانس داندجينوفي بيان نقلته وكالة الأنباء البوركينية الرسمية: إن جماعات إرهابية هاجمت مدنيين بقرى ديمنيول و بومبوفا وبيتيجيرس، مديناً في الوقت ذاته هذه الهجمات التي وصفها بـ "الدنيئة والبربرية" ضد مدنيين عزّل.يذكر أن بوركينا فاسو قد عانت من العديد من الهجمات الإرهابية منذ 2015، حيث سقط مئات القتلى خلال العام الحالي في عشرات الهجمات التي استهدفت المدنيين.// انتهى //16:27ت م0078