الرياض 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسحصلت إدارة تطوير القياديين والمواهب التابعة للشركة السعودية للكهرباء على شهادة الأيزو (ISO 9001 : 2015) تقديراً لالتزامها بنظام إدارة الجودة واتباع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.وتسلم الرئيس التنفيذي لـ"السعودية للكهرباء" فهد بن حسين السديري الشهادة اليوم في معهد التدريب في الدمام من المدير الإقليمي لشركة إنترتك العالمية لنظم الجودة نيابة عن الإدارة، بحضور نائب نشاط الموارد البشرية عبد الرحمن بن محمد العبيد.وأكد السديري أن هذه الخطوة جاءت في الوقت المناسب لمواكبتها توجه الشركة نحو تبني وترسيخ سياسات ومفاهيم جودة عالية الموثوقية تنعكس إيجابا على إنجازاتها, مقدماً الشكر العميق لإدارة تطوير القياديين والمواهب لجهودهم.مما يذكر أن شركة إنترتك أوصت بمنح شهادة الأيزو بعد تطبيق الإدارة لمتطلبات المواصفة القياسية ( ISO 9001 :2015)، وبعد ما تمت عملية التدقيق من قبل الشركة المانحة على جميع العمليات التي تتولاها الإدارة التي تشمل: التعاقب الوظيفي، والمسارات الوظيفية للجامعيين، وبرامج تطوير القياديين والمواهب المستهدفة، إضافة إلى مراكز القياس.// انتهى //16:41ت م0080