أبوعريش 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسبدأت مساء أمس، مبادرة "اطمئني" للكشف المبكر والتوعية بسرطان الثدي، التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.وتهدف المبادرة المقامة على مدى يومين بحديقة الشهداء في أبوعريش إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى.وأوضح المشرف على وحدة التطوع بلجنة التنمية علي أبوطالب، أن المبادرة تأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للجنة، حيث تتضمن توزيع عدد من المطويات التوعوية التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للتقليل من الإصابة بسرطان الثدي -بمشيئة اللـــَّه تعالى-، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي بالتعاون بين اللجنة وكل من بلدية أبوعريش وجمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان ومؤسسة متعافي الوقفية فضلًا عن الفرق التطوعية النسائية باللجنة.// انتهى //16:45ت م0081