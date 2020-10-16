سياسي / القمة الأوروبية تؤكد الاستمرار في متابعة الموقف شرق المتوسط
الجمعة 1442/2/29 هـ الموافق 2020/10/16 م واس
بروكسل 29 صفر 1442ه الموافق 16اكتوبر 2020 م واس
أكد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم بالعمل على توصياته في " 1 و 2 أكتوبر 2020 " والمتعلقة بالتوتر شرق المتوسط .
وأعرب المجلس الأوروبي في ختام قمته اليوم في بروكسل ، عن أسفهم لمعاودة تركيا الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي قامت بها تركيا في شرق البحر المتوسط ، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة والأنشطة الاستكشافية، مطالباً باحترام قراري مجلس الأمن رقم 550 و 789 اللذين يؤكدان على أهمية وضع مدينة فاروشا القبرصية .
وحث المجلس الأوروبي تركيا على التراجع عن هذه الإجراءات والعمل على تخفيف التوترات بطريقة متسقة ومستدامة، مؤكداً أن المسألة ستبقى قيد النظر من أجل متابعة توصيات قمة 1 و 2 أكتوبر2020.
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