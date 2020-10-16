بروكسل 29 صفر 1442ه الموافق 16اكتوبر 2020 م واسأكد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم بالعمل على توصياته في " 1 و 2 أكتوبر 2020 " والمتعلقة بالتوتر شرق المتوسط .وأعرب المجلس الأوروبي في ختام قمته اليوم في بروكسل ، عن أسفهم لمعاودة تركيا الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي قامت بها تركيا في شرق البحر المتوسط ، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة والأنشطة الاستكشافية، مطالباً باحترام قراري مجلس الأمن رقم 550 و 789 اللذين يؤكدان على أهمية وضع مدينة فاروشا القبرصية .وحث المجلس الأوروبي تركيا على التراجع عن هذه الإجراءات والعمل على تخفيف التوترات بطريقة متسقة ومستدامة، مؤكداً أن المسألة ستبقى قيد النظر من أجل متابعة توصيات قمة 1 و 2 أكتوبر2020.// انتهى //16:57ت م0082