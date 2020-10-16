إسلام آباد 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7 حالات وفاة، و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 321877 حالة، منها 9421 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6621 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 305835 حالة.// انتهى //16:57ت م0083