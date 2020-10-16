جنيف 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسقام المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، اليوم، يرافقة السكرتير الأول عبد اللطيف آل الشيخ المسؤول عن ملف الوايبو في بعثة المملكة في جنيف، بإيداع صكي الانضمام لكل من اتفاق استراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات ومعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.وقد تمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة دارين تانج بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف .// انتهى //17:37ت م0084